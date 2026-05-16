De enero a abril de este año, más de 19 mdp recaudó parquímetros en Puebla capital

Desde Puebla

El tesorero municipal Héctor González Cobián informó que, de enero a abril de este año, el gobierno de la ciudad recaudó 19 millones 400 mil pesos por parquímetros.

En entrevista, precisó que, de esta cifra, 11 millones 800 mil pesos corresponden al concepto de multas y el servicio de parquímetros generó siete millones 600 mil pesos.

El gobierno municipal actual retomó el programa el pasado 1 de mayo de 2025, amplió los cuadrantes a cinco y pasó de tres mil a 10 mil cajones.