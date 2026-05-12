Estudiantes del EdoMéx destacan en concurso nacional de innovación tecnológica CECyTE 2026

Redacción

Redacción 12 mayo, 2026

12 mayo, 2026 Deportes

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Querétaro, Méx.- Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) pusieron en alto el nombre de la entidad al obtener el primer y tercer lugar nacional en el XXV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica CECyTE 2026, realizado en Querétaro.

Resultado de su preparación y desempeño, estudiantes del Plantel Tultepec obtuvieron el primer lugar nacional en el “Aerial Drone Competition Champion Tournament”, competencia especializada en operación y retos técnicos con drones.

El equipo ganador estuvo integrado por Ricardo Aviña Jaime, Sebastián Romero Solano, Emanuel Mendoza Hernández, Ximena Hernández Olvera y Alexander Yael Parra Urban, quienes demostraron habilidades en innovación aplicada y resolución de problemas tecnológicos.

Asimismo, estudiantes del Plantel Jilotepec lograron el tercer lugar nacional en el “Hackathon Nacional CECyTE 2026”, dinámica intensiva de desarrollo colaborativo y prototipado tecnológico durante 24 horas continuas. El equipo estuvo conformado por Diana Fernanda Franco Malo, Yoltzin Iván Ruiz Burciaga y Abimael Hernández Santiago.

Durante tres días de actividades, más de 650 estudiantes de los CECyTE y de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) de todo el país participaron en competencias de innovación, robótica, programación, investigación y desarrollo tecnológico, donde las y los jóvenes mexiquenses destacaron por su capacidad técnica, creatividad y trabajo colaborativo.

El certamen incluyó categorías como Innovación Tecnológica, Prototipos Tecnológicos, Proyectos Informáticos, Investigación, Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente, además de competencias especializadas en robótica y drones.

Estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, de fortalecer una educación tecnológica, científica y humanista que impulse el talento juvenil y genere mayores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones mexiquenses.