Real Madrid vive crisis interna tras pelea entre Valverde y Tchouameni

Madrid, España.- Una fuerte polémica sacude a Real Madrid, luego de que el mediocampista uruguayo Federico Valverde terminara hospitalizado tras un altercado con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento previo al derbi español frente al FC Barcelona.

La institución merengue confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, situación que lo dejaría fuera de actividades mientras continúa bajo observación médica por parte de los especialistas del club español.

El incidente ocurrió en las instalaciones deportivas de Valdebebas, donde ambos jugadores protagonizaron una discusión que terminó elevando la tensión dentro del plantel madridista. Horas después del enfrentamiento, Valverde fue trasladado a un hospital cercano acompañado por Álvaro Arbeloa, integrante del cuerpo técnico del club.

Diversos medios españoles señalaron que el internacional uruguayo presentó una herida importante en el rostro, misma que necesitó puntos de sutura para detener el sangrado. La noticia generó enorme impacto en el futbol europeo, principalmente por tratarse de dos futbolistas clave dentro del esquema del conjunto blanco.

Mediante un comunicado oficial, el Real Madrid también anunció la apertura de expedientes disciplinarios para ambos jugadores, dejando claro que la institución analizará a fondo lo sucedido antes de emitir una resolución definitiva.

La tensión entre Valverde y Tchouameni ya venía creciendo desde días anteriores. Incluso, ambos futbolistas habrían tenido un intercambio verbal bastante intenso durante el entrenamiento del miércoles, aunque en aquella ocasión no existió contacto físico.

La misma fuente aseguró que la lesión sufrida por Valverde habría sido accidental y no producto de una agresión directa del francés, versión que rápidamente comenzó a circular en distintos medios internacionales.

Hasta ahora, ni el club ni los jugadores han ofrecido mayores detalles sobre el conflicto, mientras la afición madridista espera conocer las posibles sanciones y el tiempo exacto de recuperación del futbolista sudamericano.