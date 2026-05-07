FIFA castiga a Prestianni y complica su presencia en el Mundial

Dioney Hernández

Dioney Hernández 7 mayo, 2026

7 mayo, 2026 Deportes

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Toluca, Méx.- La FIFA hizo oficial la ampliación de la sanción impuesta al futbolista argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, quien fue castigado por conducta discriminatoria durante un encuentro de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, situación que podría dejarlo fuera de los primeros partidos de Argentina en la Copa del Mundo.

La Comisión Disciplinaria del máximo organismo del futbol internacional confirmó que el castigo tendrá validez mundial, luego de aceptar la petición realizada por la UEFA con base en el artículo 70 del Código Disciplinario de FIFA.

El caso se remonta al pasado 17 de febrero, cuando Benfica y Real Madrid se enfrentaron en los dieciseisavos de final de la Champions League. Durante el encuentro, Vinícius Júnior denunció ante el árbitro que el futbolista argentino realizó expresiones racistas en su contra al llamarlo “mono”, lo que derivó en una investigación por parte de los organismos disciplinarios europeos.

Tras analizar el incidente, la UEFA determinó sancionar a Prestianni con seis partidos de suspensión. El argentino ya cumplió uno de ellos durante el compromiso de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que otros tres quedaron suspendidos bajo un periodo de prueba de dos años.

Sin embargo, la reciente resolución de FIFA provoca que los dos encuentros restantes deban cumplirse en cualquier competencia oficial avalada por el organismo, incluyendo la próxima Copa del Mundo.

En caso de que Lionel Scaloni decida convocar al atacante para el torneo internacional, Prestianni no podría participar en el debut de Argentina ante Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas, ni tampoco en el duelo frente a Austria del 22 de junio en Dallas.

La noticia ha causado revuelo dentro del entorno del futbol argentino y europeo, especialmente porque el jugador es considerado una de las jóvenes promesas del balompié sudamericano.

Además, el caso vuelve a colocar sobre la mesa la postura de FIFA y UEFA en torno a las conductas discriminatorias dentro de las canchas, tema que ha sido combatido con mayor severidad en los últimos años en el futbol internacional.