En CONASETRA; la STPS avanza con programas de empleo

Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instaló la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), donde autoridades federales y estatales revisaron los avances de la agenda laboral del Gobierno de México, así como programas de empleo, capacitación y certificación laboral.

Durante el arranque de la sesión, encabezada por autoridades de la dependencia federal y la Subsecretaría de Empleo, Quia Chávez, se reunieron los titulares de trabajo de las entidades federativas para dar seguimiento a las políticas laborales impulsadas a nivel nacional.

En el encuentro se abordaron temas considerados prioritarios dentro de la estrategia laboral del gobierno federal, entre ellos la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, un esquema orientado a fortalecer la formalización y el cumplimiento de condiciones laborales en el sector agrícola destinado a exportación.

Asimismo, se presentaron avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual busca vincular a jóvenes con centros de trabajo para recibir capacitación y apoyo económico, así como del Servicio Nacional de Empleo, encargado de facilitar la colocación laboral mediante bolsas de trabajo, ferias de empleo e intermediación entre empresas y buscadores de empleo.

Además, la STPS señaló que estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia de coordinación con las secretarías del trabajo estatales, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales, ampliar el acceso al empleo formal y mejorar la capacitación de la fuerza laboral en el país.

Por su parte, las autoridades participantes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para dar continuidad a los programas laborales y avanzar en lo que el gobierno federal ha denominado la “Primavera Laboral”, enfocada en el bienestar de las y los trabajadores en México.