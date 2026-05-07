Capturan a dos presuntos responsables por delitos contra la salud

Chihuahua, Méx.- En el Estado de Chihuahua, como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPCMx) y a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Mexicana, logro apoyado con un binomio canino, detuvieron a dos personas presuntamente responsables de delitos contra la salud y aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo, ocultos en compartimentos adaptados en las puertas de un vehículo que conducían.

Luego de darles a conocer los derechos que la Ley les concede, estos sujetos fueron puestos a disposición a las autoridades correspondientes quienes darán seguimiento al caso y determinarán su situación jurídica.

Gracias a este tipo de acciones coordinadas, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada para proteger a la ciudadanía mexicana.