Terremoto político, Trump amenaza a México

Washington, Estados Unidos. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con una intervención en México para atacar a los carteles de la droga. En un mensaje desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha ensalzado su estrategia de bombardear embarcaciones —supuestamente cargadas con droga— en el Caribe para frenar el tráfico de narcóticos y ha señalado que Washington pasará a hacer lo mismo en tierra.

Trump ha mencionado por nombre al país con el que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera. “Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, ha sentenciado durante un evento previo al Día de la Madre.

La nueva amenaza cae en un momento extremadamente delicado para las relaciones entre los dos países. La semana pasada, la justicia norteamericana acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a un senador y al alcalde de la capital del Estado, todos del partido oficialista Morena, por supuestos vínculos con Los Chapitos, los herederos del capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación también incluye a otros siete funcionarios y exfuncionarios de la región.

La declaración de Trump también se da en medio de otro terremoto político en México: la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua —muertos tras un accidente de tráfico junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación y un trabajador de la dependencia— sin el conocimiento del Gobierno federal. De hecho, esta semana la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar a cerca de 50 personas por este caso. Del otro lado de la frontera, el Ejecutivo estadounidense acusó a Sheinbaum de no mostrar empatía por los norteamericanos que perdieron la vida. En realidad, la presidenta sí lamentó los fallecimientos en su primera declaración pública sobre lo sucedido.

Esta nueva amenaza se da horas después de publicación de la agresiva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026.

Este documento, de más de 100 páginas, identifica a México como un territorio clave de origen y tránsito de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, sobre todo el fentanilo y la metanfetamina. También se señala al país latinoamericano como sede de múltiples laboratorios de producción y túneles en la frontera para exportar la droga. “Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los carteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el presidente [Trump]”, se advierte en el texto.