Lagartos FC y San Felipe avanzan a la gran final de la Liga Mexiquense

Toluca, Méx.- Las semifinales del torneo “Carlos María Morales Maeso” 2025-2026 de la Liga Mexiquense A.C., llegaron a su punto más alto con dos eliminatorias llenas de intensidad, goles y dramatismo hasta el último minuto. Deportivo San Felipe y Lagartos FC, fueron los equipos que lograron superar sus respectivas series y se instalaron en la gran final, donde buscarán coronar una destacada campaña.

En una de las llaves más equilibradas, Lagartos FC se enfrentó a Wolverhampton en una serie que no dio respiro. El partido de vuelta terminó con un vibrante empate 3-3, reflejo de la lucha constante de ambos conjuntos sobre el terreno de juego. Sin embargo, el cuadro de Lagartos supo capitalizar mejor sus oportunidades a lo largo de la eliminatoria, imponiéndose con un marcador global de 6-4.

La serie estuvo marcada por la intensidad, el ida y vuelta constante y la capacidad de reacción de ambos equipos, aunque fue el conjunto reptil el que mostró mayor contundencia en los momentos clave.

Por su parte, el Deportivo San Felipe dejó claro por qué es uno de los equipos más sólidos del torneo. En su enfrentamiento ante Halcones FC, el conjunto rojo logró su pase a la final con 13 goles a su favor, evidenciando su poder ofensivo y solidez defensiva. San Felipe no sólo ganó, sino que convenció con un futbol ordenado, efectivo y con una notable superioridad colectiva.

Con estos resultados, la Liga Mexiquense se prepara para una final que promete emociones al máximo.

Lagartos FC y San Felipe llegan como los dos mejores equipos del certamen, con estilos distintos, pero con el mismo objetivo: levantar el título y cerrar con broche de oro su participación en el torneo.

El partido de la gran final se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Estadio Jesús “Chucho” Lara, en el pueblo mágico de Metepec, a las 9:00 horas.

Cabe destacar que este campeonato lleva el nombre de Carlos María “El Tanque” Morales Maeso, una figura emblemática del futbol mexiquense, reconocido como el tercer máximo goleador en la historia del Toluca FC, Morales Maeso también ha construido una destacada trayectoria como formador, logrando campeonatos en fuerzas básicas de los Diablos Rojos y consolidándose como un referente en el desarrollo de talento juvenil.

Además, la Liga Mexiquense se ha caracterizado por rendir homenaje a grandes figuras del futbol en cada una de sus ediciones. Torneos como el Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, donde Papitos fue campeón y Lagartos subcampeón; el Hugo Sánchez Márquez 2022, con México Soccer como campeón; el Diego Armando Maradona 2022-2023, ganado por Lagartos; y el Franz Beckenbauer 2023-2024, con Partners como monarca, reflejan esta tradición.

A ellos, se suman el torneo José Saturnino Cardozo 2024, el Hernán Cristante 2024-2025 y el Vicente Pereda Mier 2025, consolidando una liga que no solo compite, sino que también honra la historia y el legado de grandes ídolos del balompié.