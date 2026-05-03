Convoca la ASF a instituciones clave para fortalecer la lucha anticorrupción en México

Ciudad de México.- Con el objetivo de robustecer la coordinación entre las principales instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo el primer encuentro nacional en materia de combate a la corrupción, un ejercicio que busca consolidar una política pública más articulada, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Durante la reunión, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, subrayó que este tipo de espacios representan un avance significativo hacia la construcción de una política nacional de fiscalización con mayor alcance, sustentada en la colaboración entre instituciones, el fortalecimiento de la auditoría pública y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis masivo de información digital.

El titular de la ASF destacó además que el nuevo enfoque de fiscalización contempla auditorías integrales y un impulso decidido a la participación ciudadana, con el propósito de facilitar la denuncia de irregularidades y reducir las barreras burocráticas, a fin de lograr resultados más efectivos en el combate a la corrupción.

En el encuentro participaron diversas autoridades del ámbito federal y estatal, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación institucional como condición indispensable para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

La Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, destacó que la realización de este foro envía un mensaje claro de articulación entre instituciones, al tiempo que responde a la exigencia social de actuar con firmeza frente a los actos de corrupción. En este sentido, señaló la importancia de consolidar mecanismos de investigación y sanción más eficaces que permitan atender de manera integral las conductas indebidas.

Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez, enfatizó que la integridad debe ser un principio rector en todos los entes públicos. Asimismo, señaló que la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción resulta clave para determinar responsabilidades y emitir resoluciones que contribuyan a combatir la impunidad.

Desde el ámbito legislativo, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, junto con la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, hicieron un llamado a fortalecer la integridad en el servicio público y a cerrar filas en torno a una agenda común contra la corrupción. Ambos legisladores destacaron la relevancia del encuentro como punto de partida para consolidar una mejor coordinación entre instituciones.

En representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la subsecretaria Guadalupe Araceli García Martínez afirmó que el combate a la corrupción exige una respuesta integral y coordinada, en la que la suma de capacidades institucionales sea el eje para lograr mayor eficacia en las acciones gubernamentales.

Asimismo, el integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Héctor Mares Gallegos, señaló que estos esfuerzos permiten fortalecer el intercambio de información y la inteligencia financiera, elementos clave para traducir la colaboración interinstitucional en resultados concretos.

El encuentro contó también con la participación de titulares de contralorías estatales de las 32 entidades federativas, entre ellas Baja California Sur, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, entre otras, quienes refrendaron su disposición para sumarse a un esquema de trabajo coordinado.

Con esta reunión, la Auditoría Superior de la Federación reafirmó su compromiso de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana, así como de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.

“Un México sin corrupción es posible”, fue el mensaje con el que concluyó este primer encuentro nacional, que busca marcar un nuevo punto de partida en la estrategia institucional contra la corrupción en el país.