Reconoce Delfina Gómez a mandos militares por su labor en la seguridad del EdoMéx

Toluca, Méx.– En el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 79, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó este miércoles una sesión en la que se entregaron reconocimientos a mandos de las Fuerzas Armadas por su contribución a la seguridad en el Estado de México.

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo estatal distinguió al General de Brigada de Estado Mayor, Lucio Vergara Gómez, comandante de la 37/a Zona Militar, así como al General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor, José Antonio Sierra Amador, comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, por su desempeño en favor de la tranquilidad de la población mexiquense.

La mandataria estatal subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las instituciones castrenses ha sido clave para fortalecer la percepción de seguridad en la entidad.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez destacó el papel de las Fuerzas Armadas en estas tareas. “La coordinación con las Fuerzas Armadas es esencial para consolidar un EdoMex seguro.

Hoy, en la Mesa de Paz, nos acompañaron el General José Antonio Sierra Amador, Comandante de la 1a Zona Aérea Militar, y el General Lucio Vergara Gómez, Comandante de la 37a Zona Militar. Les agradecimos su servicio y su labor por la seguridad y paz para los mexiquenses y les deseamos éxito ante sus nuevas encomiendas”, refirió.

En la sesión participaron también Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, secretaria técnica; y Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, quien resaltó el trabajo coordinado con los mandos militares. También expresó, mediante redes sociales, su reconocimiento a los generales y la colaboración mantenida en favor de la ciudadanía.

“En la Mesa de Paz que este miércoles presidió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconocimos la labor del General Lucio Vergara Gómez, Comandante de la 37/a Zona Militar y al General José Antonio Sierra Amador, Comandante de la 1a Zona Aérea Militar, con quienes ha sido un gusto mantener coordinación por la seguridad el bienestar del pueblo del EdoMéx. ¡Les deseamos éxito en sus nuevas encomiendas!”, expresó.

A la reunión acudieron además representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes forman parte de esta estrategia interinstitucional que busca reforzar la paz y el orden en territorio mexiquense.