Brinda gobierno de Huixquilucan espacios recreativos para jóvenes

Huixquilucan, Méx.- A través del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco entregó un nuevo gimnasio de calistenia en la comunidad de Zacamulpa, para brindar a los jóvenes espacios al aire libre recreativos y seguros.

Durante el recorrido del programa “Huixquilucan Contigo 24/7” en la comunidad de Zacamulpa, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, subrayó que la recuperación de espacios públicos y la creación de áreas deportivas son pilares fundamentales de su administración, pues permiten a las personas de cualquier edad ejercitarse, sin tener que trasladarse a otros puntos y además se facilita el acceso al deporte de manera gratuita.

“Hoy vamos a entregar estas barras de calistenia a través del Instituto del Deporte, que esperemos sean de su agrado y que las utilicen nuestros jóvenes y adultos. De verdad que es un ejercicio muy completo y que, sin duda alguna, aleja a nuestros jóvenes de los vicios”, expresó Romina Contreras.

Ahí mismo, en representación de los jóvenes de Zacamulpa, Aldo Ramírez, agradeció a la presidenta municipal, Romina Contreras, por la instalación de barras de calistenia que se lleva a cabo por todo Huixquilucan, pues promueve una sana convivencia y motiva a los jóvenes a realizar ejercicio, mejorando su salud.

“Estoy cien por ciento agradecido porque, cuando puso las primeras barras en el Jardín de la Cultura, de ahí ya no le hemos parado y estamos atrayendo a más jóvenes a que hagan deporte. Gracias a la presidenta por apoyarnos con este tipo de estructuras, porque son gratis”, dijo.

Asimismo, en la jornada 172 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, al recorrer las comunidades de Zacamulpa y San Jacinto, Romina Contreras entregó balones de futbol, basquetbol y redes para canastas en la Primaria “Guadalupe Victoria” y al Club Infantil FC Mirasol, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para que continúen haciendo actividad física.

En este recorrido a pie por ambas comunidades, por parte del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan se entregaron sillas de ruedas, bastones y otros apoyos funcionales a adultos mayores y personas con discapacidad, así como apoyos alimenticios para las familias que enfrentan una situación de vulnerabilidad.

Los servidores públicos de diversas áreas del Gobierno de Huixquilucan supervisaron servicios como alumbrado y limpieza de rejillas, reparación de topes, derribo de árboles secos, bacheo y balizamiento de banquetas, así como de pasos peatonales, zonas escolares y bocacalles.