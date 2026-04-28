Estudiantes mexiquenses ganan 33 reconocimientos en Olimpiada Internacional de Matemáticas

Toluca, Méx.– Estudiantes de Educación Media Superior del Estado de México obtuvieron 33 reconocimientos internacionales en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur y Escuelas Asiáticas 2026 (Singapore & Asian Schools Math Olympiad, SASMO 2026), al conseguir 24 preseas, de las cuales 5 son de oro, 4 de plata y 15 de bronce; así como 9 menciones honoríficas.

Estos resultados, que posicionan a la entidad como referente nacional en talento matemático, reflejan la estrategia educativa de la administración encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, alineada a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que prioriza el pensamiento científico, el uso de la tecnología y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas con enfoque humanista.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, informó que en esta edición participaron cerca de 200 estudiantes de nivel medio superior del Estado de México, quienes compitieron con participantes de distintos países.

Las y los alumnos galardonados provienen de los municipios de Coacalco, Temoaya, Polotitlán, Jilotzingo, Jocotitlán, Tecámac, Ixtlahuaca, Chapultepec, Ixtapaluca, Texcoco, Almoloya, Villa del Carbón, Ocoyoacac, Lerma, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Acolman, San Simón de Guerrero, Cuautitlán, Acambay y Zumpango, lo que muestra la presencia del talento matemático en distintas regiones de la entidad.

Como resultado de su desempeño, las y los estudiantes que obtuvieron las 24 preseas, fueron invitados a participar en el Singapore International Math Olympiad Challenge 2026 (SIMOC), que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio en ese país asiático, una de las plataformas internacionales más relevantes en el ámbito matemático.