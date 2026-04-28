Aprueba IEEM solicitud de registro de PODEMOS como partido político

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- En sesión, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la solicitud de registro de la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.” (PODEMOS), como partido político local.

Mientras tanto, le otorgó un plazo de 60 días para llegar a cabo algunas adecuaciones de su documentación básica.

En donde la consejera presidenta de dicho Instituto electoral, Amalia Pulido Gómez, dio a conocer que dicha organización llevó a cabo 98 asambleas municipales y logró un padrón de afiliación de 44 mil 113 personas.

Pulido Gómez, señaló que el acuerdo deriva de un procedimiento amplio y cuidadoso en el que se verificó cada una de las etapas establecidas por la ley.

Y la consejera Karina Vaquera señaló que, aunque se cumplieron los requisitos, persisten irregularidades, por lo que, entre las observaciones más relevantes, se encuentran omisiones en materia de participación femenina, así como la falta de mecanismos claros para atender y reparar casos de violencia política de género.

Siendo eso unos de los motivos por los que se otorgó un plazo de 60 días hábiles para que la organización realice las adecuaciones correspondientes, condición indispensable para consolidar su registro como partido político local.

Por los que Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (PODEMOS), podrá participar en las elecciones del 2027 en el Estado de México.