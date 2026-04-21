Poder Judicial del EdoMéx refuerza la protección a la niñez

Toluca, Méx.- Porque proteger a la niñez es construir un mejor futuro para todas y todos, el Poder Judicial del Estado de México está comprometido con la impartición de justicia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de infancia y sensibilidad social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y protectora de la niñez mexiquense.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente a nivel nacional y en la entidad, el Estado tiene la obligación de asegurar su desarrollo integral en condiciones de igualdad, bienestar y respeto a su dignidad; establece el derecho a la identidad, a vivir en familia, a la educación, salud, inclusión, participación, acceso a la información, a una vida libre de violencia, entre otros.

Para el Poder Judicial, niñas, niños y adolescentes son prioridad, por lo que ha implementado una serie de acciones que buscan proteger su integridad física y emocional, así como contribuir a la generación de las condiciones necesarias para su desarrollo.

Una de las acciones más importantes es el Juzgado en línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, la operación de Salas de Escucha y Salas Lúdicas en diversos puntos del territorio, cuyo objetivo es garantizar las condiciones idóneas en un procedimiento judicial en el que estén involucrados ellas y ellos, ya sea de la justicia penal o familiar.

A fin de fortalecer los vínculos entre familias en procesos judiciales y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a reunirse con su papá o mamá, actualmente funcionan cuatro Centros de Convivencia Familiar (Cecofam) en Toluca, Ecatepec, Ixtapaluca y Nicolás Romero, lugares donde surge la reintegración del tejido social y solución del conflicto de fondo, mediante la restauración de los procesos familiares.

En cada decisión, las y los jueces del PJEdomex aplican el principio del Interés Superior de la Niñez, que orienta sus decisiones y actuaciones, asegurando que en cualquier situación se privilegie el bienestar, desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirve como guía de actuación, a fin de que apliquen las directrices en la materia.

Asimismo, el Poder Judicial se adhiere a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de toda forma de violencia, por lo que las instituciones deben actuar de manera inmediata, integral y con perspectiva de infancia en casos que afecten su integridad física o psicológica, asegurando su acceso a la justicia, la no revictimización y la reparación integral del daño.