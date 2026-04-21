Agresor de Teotihuacán actuó solo y planeó su acto con anticipación

Ciudad de México, Méx.- Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México informó que el presunto agresor que protagonizó el ataque contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán, actuó solo, planeó el acto con anticipación, se hospedó en un hotel un día antes y se trasladó al lugar en un vehículo de plataforma, éstos ultimos ya estan bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la dependencia relató una cronología de los hechos, en la que detalló que el primer reporte se recibió a las 11:20 horas, en el que se alertó sobre una persona armada disparando contra un grupo de civiles en el centro ceremonial de San Juan Teotihuacán.

Minutos después se canalizó el llamado a corporaciones como la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad estatal, quienes llegaron inmediatamente al sitio.

Relató que a las 11:30 llegó personal de la Guardia Nacional, momento en el que el agresor abrió fuego contra ellos y quienes a su vez, repelieron la agresión, en ese momento lograron lesionarlo en una pierna. Posteriormente, a las 11:45, el atacante se quitó la vida. Para las 12:20 horas, el sitio ya se encontraba resguardado por fuerzas de seguridad.

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 21 de abril de 2026.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Conferencia de prensa matutina “Conferencia del Pueblo” en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional (GN); Cristobal Castañeda Camarillo, , secretario de Seguridad del Estado de México y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

Foto: Carlos Ramos Mamahua / Presidencia

Por la gravedad de la situación, se activó un sistema de comando de incidentes en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, se realizó el acordonamiento de la zona, el desalojo de visitantes, el conteo de lesionados y su traslado a hospitales para recibir atención médica.

Indicó que en las labores participaron 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y autoridades locales, como parte de la estrategia de coordinación del Gobierno Federal.

Respecto a las personas lesionadas, informó que hubo trece personas lesionadas, de las cuales siete presentaron heridas por arma de fuego; seis de ellas ya fueron dadas de alta, las nacionalidades de los afectados fueron de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

En cuanto al número de fallecidos, confirmó que fueron dos personas; el agresor y una mujer de origen canadiense.

En tanto, el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes, informó que el presunto agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, actuó de manera premeditada y solitaria, además de que cuenta un perfil que se relaciona con características psicopáticas.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, refirió que la hipótesis de investigación gira en torno a que imitó otros ataques armados ocurridos en otros sitios, otros tiempos y otros personajes.

Rechazó se tratara de un acto espontáneo, ya que el sujeto habría visitado en repetidas ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en varios hoteles cercanos y desde ahí “preplaneó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”.

Puntualizó que esta tendencia, que se le puede conocer como copycat, “es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio y una hipótesis que así ocurrió”, dijo

Asimismo, indicó que dentro de la mochila del responsable del ataque se localizó literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que estarían relacionados con la masacre del instituto Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.

Además, se localizó: un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, matrícula C90673; arma punzocortante; 52 cartuchos útiles calibre 38 especial; boletos de camión y una credencial del INE.