Juana “N” presuntamente extorsionaba en Valle de Bravo

Toluca, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendieron a Juana “N”, quien es investigada por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio de cuatro personas, en el municipio de Valle de Bravo

Juana “N”, es investigada por los hechos registrados el 6 de febrero del año pasado, cuando esta persona y tres sujetos más, se presentaron en el domicilio de las víctimas, ubicado en la localidad de Avándaro en Valle de Bravo.

La detenida, se habría ostentado como integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, en tanto que los masculinos que la acompañaban presumiblemente amenazaron a estas personas con armas de fuego, para luego exigirles le entregarán una propiedad y una cantidad en efectivo a cambio de no causarles daño ni privarlas de la libertad.

Por temor, les entregaron numerario el 1 de marzo de ese año, Son embargo, en septiembre pasado de nueva cuenta les habrían solicitado más dinero, por lo que denunciaron los hechos ante la Fiscalía mexiquense.

Tras una investigación, fue posible identificar a esta persona como probable implicada en el delito de extorsión, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en su contra; mandamiento judicial que fue otorgado.

Luego de ser aprehendida en Valle de Bravo la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quien determinará su situación jurídica.