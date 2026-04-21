Guardia Nacional desplegará 300 elementos para vigilar la Feria de Puebla

Desde Puebla

La Guardia Nacional (GN) tendrá una importante participación en la feria de Puebla, pues desplegará 300 elementos, informó el coordinador de la GN, José Luis Sánchez Castro.

En conferencia de prensa, dijo que el objetivo es garantizar la seguridad junto con corporaciones estatales y federales.

Indicó que harán acciones de vigilancia y proximidad a pie con la policía estatal y municipal, además usarán unidades motorizadas y drones.