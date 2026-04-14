Presenta alcalde de Atizapán nueva Unidad de Vigilancia Aérea

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, presentó la nueva Unidad de Vigilancia Aérea, equipamiento que permite detectar objetivos en condiciones climáticas extremas o de nula sensibilidad, reforzando con tecnología de punta las tareas de inteligencia policial.

De esta manera, dijo el alcalde, se fortalece la seguridad de las familias de este municipio con estas Unidad de Vigilancia Aérea, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial.

Esta unidad, consiste en un dron Fotokite-Axon, integrado a una patrulla interceptor con motor V6, lo que permite a los agentes de seguridad monitorear situaciones desde el aire.

Dicho dron facilita las labores operativas al alcanzar una altura de hasta 45 metros y mantiene conexión directa y en tiempo real con el C4; cuenta con tecnología infrarroja y video térmico de alta sensibilidad, lo que permite detectar objetos incluso en condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, viento o baja visibilidad.

Dijo, que este accesorio tecnológico está montado en una Ford Explorer Police Interceptor, calibrada para máxima aceleración y fácil persecución a grandes velocidades, equipada con barra de luces marca federal y torreta.

Rodríguez Villegas informó que esta tecnología posiciona a Atizapán de Zaragoza, como una ciudad de vanguardia e innovación al reforzar las tareas de seguridad con equipamiento de última tecnología, lo que permite que los recorridos de vigilancia en todo el municipio sean más eficientes y oportunos.