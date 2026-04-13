La UAEMéx es sede del Encuentro de Centros de Investigación en Ciencias

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el Encuentro de Centros de Investigación de la Secretaría de Ciencia denominado Impulsando las Ciencias Sociales y Humanidades, evento encabezado por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Al inaugurar este ejercicio académico, la rectora indicó que la ciencia constituye una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa.

En Ciudad Universitaria, en Toluca precisó que, aunque el Estado de México ocupa el tercer lugar nacional en número de investigadoras e investigadores reconocidos, persisten desafíos para consolidar su potencial científico, de ahí la necesidad por impulsar este tipo de ejercicios.

En el caso de la UAEMéx, precisó que la institución concentra 34 por ciento del total estatal de personal investigador, aunque enfrenta áreas de oportunidad para fortalecer su producción científica, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

También se presentó una estrategia institucional sustentada en cinco pilares: fortalecimiento del financiamiento y su ejercicio eficiente; impulso a la cooperación interdisciplinaria; mejora de la infraestructura tecnológica; ampliación de apoyos y estímulos y orientación de la investigación hacia la retribución social.

Destacó que la Convocatoria Transformación Social 2026, se aprobó el financiamiento de 26 proyectos en ciencias sociales y humanidades, con una inversión superior a cuatro millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, subrayó que este encuentro busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión académica. En ese sentido, cuestionó los modelos tradicionales de evaluación científica que privilegian indicadores cuantitativos por encima del impacto social del conocimiento.

Además, señaló que los esquemas predominantes de comunicación científica han tendido a invisibilizar la producción académica de regiones como América Latina, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciencia abierta que reconozca el conocimiento como un bien público.

Finalmente, llamó a la comunidad universitaria a sumarse a este proceso de transformación institucional. Este encuentro marca el inicio de una estrategia orientada a consolidar a las ciencias sociales y las humanidades como ejes clave para el desarrollo sostenible, la inclusión y el fortalecimiento del papel social de la ciencia en el Estado de México.