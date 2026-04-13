Gobernadora refuerza escuelas de Coacalco con inversión y rehabilitación

Coacalco, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó en este municipio la entrega de obras y equipamiento escolar que forman parte de una estrategia estatal para mejorar las condiciones educativas en la entidad, con una inversión de 22.9 millones de pesos.

Las acciones beneficiarán a más de 14 mil estudiantes de 58 planteles, donde se realizaron trabajos de rehabilitación, mantenimiento y dotación de mobiliario, con el propósito de ofrecer espacios más dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Durante el evento, realizado en la Escuela Secundaria Oficial No. 0337 “Junípero Serra”, la mandataria estatal subrayó que el fortalecimiento de la infraestructura educativa es uno de los pilares de su administración, al considerar que incide directamente en el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes.

En su intervención, destacó que estas obras forman parte de una política integral que se desarrolla en los 125 municipios del Estado de México, la cual abarca distintos sectores y, además de mejorar servicios, contribuye a la generación de empleo y al impulso de la economía local.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, explicó que los trabajos realizados en Coacalco responden a la instrucción de la titular del Ejecutivo estatal de avanzar en la transformación educativa mediante acciones concretas en los planteles.

En tanto, el presidente municipal David Sánchez Isidoro informó que, en el caso específico de la secundaria sede, se destinaron más de 4.3 millones de pesos para la rehabilitación de un edificio y la reconstrucción de la barda perimetral, estructuras que resultaron afectadas por lluvias recientes, además de la entrega de nuevo mobiliario.

El edil reconoció el respaldo del gobierno estatal para atender necesidades prioritarias en el municipio, particularmente en el sector educativo, donde diversas escuelas requieren mantenimiento y modernización.

Al acto asistieron también el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; la oficial mayor, Mónica Chávez Durán, y autoridades educativas como Pablo Mayolo Yescas Lemus.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su apuesta por mejorar la infraestructura escolar como vía para elevar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad estudiantil mexiquense.