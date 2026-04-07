IMSS EdoMéx Oriente impulsa prevención del estrés con ejercicio y alimentación saludable

Tlalnepantla de Baz, Méx.- En el marco del Día Mundial de la Salud este 7 de abril, la médica Trinidad Sánchez Ramírez, coordinadora auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, indicó que para prevenir los efectos del estrés es importante realizar ejercicios de relajación y establecer hábitos sanos antes de acostarse, como caminatas y evitar café, alcohol y tabaco.

Añadió que esta dinámica física, combinada con relajación, aumenta la frecuencia cardiaca, reduce la ansiedad y la depresión; por ello, se recomienda practicarla 30 minutos, tres veces por semana. Además, enfatizó la importancia de mantener una alimentación balanceada, incluyendo frutas, verduras, cereales y arroz integral.

El estrés afecta tanto a mujeres como a hombres y puede clasificarse en agudo y crónico. En el estrés agudo, las enfermedades aparecen en situaciones de gran demanda y suelen ser reversibles, como úlceras, neurosis o estados de shock. En el estrés crónico, las afecciones se prolongan durante meses o años y pueden derivar en enfermedades más permanentes.

Advirtió que el estrés afecta tanto a mujeres como a los hombres y puede clasificarse en agudo y crónico; “por ejemplo, en el estrés agudo las enfermedades aparecen en situaciones de gran demanda que el individuo debe solucionar, aparece de manera súbita, fácil de identificar y generalmente es reversible como las úlceras, neurosis y estados de shock”.

Sánchez Ramírez recomendó acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación sobre alimentación y manejo del estrés, asegurando así un enfoque integral para la salud física y emocional de la población.

El IMSS Estado de México Oriente reitera su compromiso con la salud integral de la población, promoviendo hábitos saludables que favorezcan el bienestar físico y emocional durante todo el año.