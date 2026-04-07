Impulsa investigadora de la UAEMéx la ciencia con perspectiva de género y vocación social

Toluca, Méx.- Con más de una década dedicada a la investigación en biomateriales, la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), María Guadalupe González Pedroza, ha consolidado una trayectoria que combina el desarrollo científico con la promoción de la ciencia entre niñas y jóvenes.

Formada en biotecnología, González Pedroza descubrió desde temprana edad su vocación por el estudio de los seres vivos. Con el paso del tiempo, se especializó en el aprovechamiento de sus derivados para la creación de biomateriales con aplicaciones en ámbitos biomédicos y microbiológicos, así como en la degradación de colorantes, el tratamiento de células cancerígenas y la recuperación de metales pesados. No obstante, su camino profesional también ha estado marcado por desafíos, especialmente aquellos vinculados a los estigmas de género en la ciencia.

“Todavía existen muchas brechas de género y es fundamental que las mujeres estén representadas en todos los ámbitos. A las niñas siempre les digo que podemos ser lo que queramos. Desde pequeña soñaba con ser científica y hoy lo he logrado. En la investigación no hay género; todas y todos pueden llegar a donde se lo propongan”, afirmó.

Por su labor como promotora y divulgadora científica, González Pedroza fue reconocida con la distinción “8M, 8 Mujeres Extraordinarias”, otorgada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, un reconocimiento que destacó como un logro, pero también como una responsabilidad.

“Este reconocimiento me compromete a seguir trabajando por las niñas, los niños y, sobre todo, por las mujeres. Aún existen realidades muy complejas en algunas comunidades, por lo que es necesario acercarnos a ellas para promover la equidad de género. Si además llevamos la ciencia, podemos contribuir a transformar ese panorama”, expresó.

En este sentido, subrayó el papel fundamental de las universidades en la construcción de espacios incluyentes para el desarrollo científico. Como ejemplo, destacó el Laboratorio de Bionanotecnología que dirige en la Facultad de Ciencias de la UAEMéx, donde impulsa un ambiente de respeto, colaboración y formación integral.

“Aquí trabajamos como una comunidad. Existe apoyo mutuo, retroalimentación constante y responsabilidades compartidas. Buscamos que las y los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, aprendan a analizar, escribir y comunicar ciencia. Esto ha permitido que más personas se integren a nuestros proyectos”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las jóvenes interesadas en incursionar en el ámbito científico a no desistir ante las adversidades y a participar activamente en la divulgación del conocimiento, ya sea en ferias de ciencia o en actividades comunitarias.

“Sabemos que hay obstáculos, pero nada es imposible. Ese es el mensaje para las niñas: los sueños se pueden alcanzar. Mi labor no solo es investigar, también es compartir mi historia y acercar la ciencia a todos los espacios”, concluyó María Guadalupe González Pedroza.