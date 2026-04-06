Regresan más de 85 mil estudiantes UAEMéx tras vacaciones de Semana Santa

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Mochilas al hombro, libretas listas y el bullicio que regresa a pasillos y salones marcaron el reinicio de actividades para más de 85 mil estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes volvieron a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa 2026 en 55 espacios educativos.

Desde las primeras horas del día, escuelas y universidades retomaron su ritmo habitual, con el flujo constante de jóvenes que regresaron a sus actividades académicas entre saludos, anécdotas de vacaciones y el ánimo de cursar la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026.

El retorno también reactivó la dinámica en los alrededores de los planteles, donde transporte público, cafeterías y comercios volvieron a registrar alta afluencia, reflejando la importancia de la comunidad estudiantil en la vida cotidiana y económica de la entidad.

Para muchos, este regreso representa el inicio de semanas clave, con evaluaciones, entregas finales y proyectos académicos en puerta, mientras que para otros es la oportunidad de retomar metas y hábitos tras unos días de descanso por la Semana Mayor.

Autoridades universitarias señalaron que el regreso se realiza con normalidad en los distintos espacios académicos, donde se reforzaron las condiciones para garantizar el desarrollo de las actividades escolares y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Asimismo, llamaron a las y los alumnos a mantener el compromiso académico en esta etapa final del semestre, así como a aprovechar los recursos y programas institucionales disponibles para fortalecer su formación profesional.

Así, entre el ir y venir de estudiantes, las aulas vuelven a llenarse de vida, marcando el reinicio de una etapa decisiva en su formación académica.