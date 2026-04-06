Carreteras de Puebla se reportan sin novedad

* Paro de transportistas, principalmente en Ciudad de México

Fue principalmente en la Ciudad de México donde llevó a cabo el paro nacional de transportistas y agricultores.

Después de las 9 de la mañana, comenzó el paro nacional de transportistas y agricultores, quienes a lo largo del día darán paso libre en varias casetas de al menos 20 estados y realizarán algunos bloqueos carreteros.

De acuerdo a medios nacionales, el primer paro se registró a la altura de la caseta La Venta, en la carretera México-Toluca, donde integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas en México (Antac) levantaron las plumas, para que los vehículos circularan de forma gratuita.

En el caso de Puebla, no se reportó ningún cierre vial, aunque en redes sociales señalaban carga vehicular, minutos después se aclaró que un accidente automovilístico provocaba tráfico lento.