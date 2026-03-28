Designan a Eduardo De Agüero Le Duc, nuevo presidente de Cruz Roja para 2026–2029

Ciudad de México.- La Cruz Roja Mexicana, a través de su Consejo Nacional de Directores, designó por unanimidad a Eduardo De Agüero Le Duc como Presidente Nacional de la institución para el periodo 2026–2029, en sustitución de Carlos Freaner Figueroa, quien fue reconocido por su compromiso, liderazgo y resultados al concluir su mandato.

En la reunión del Consejo Nacional de Directores, realizada en la sede nacional, se destacaron los avances alcanzados bajo la gestión de Freaner Figueroa en materia operativa, institucional y en el fortalecimiento de la labor humanitaria en el país, con lo que se dio por concluido su periodo como presidente conforme al tiempo para el que fue electo.

Además, se nombró como Vicepresidente Nacional a Gabriel Saba Djamus y se ratificó a los Vicepresidentes Nacionales, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Constandse Madrazo y Jorge Alberto Forastieri Muñoz: al asumir su nuevo cargo, Eduardo De Agüero Le Duc reafirmó su compromiso de fortalecer la misión humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, consolidar su presencia a nivel nacional y continuar posicionándola como un referente en atención oportuna ante emergencias con transparencia, innovación, eficiencia y cercanía con la sociedad.

Cabe mencionar que, durante su mensaje de cierre de gestión, Carlos Freaner Figueroa agradeció la oportunidad de haber presidido la Cruz Roja Mexicana, así como sus más de 50 años de trayectoria, durante los cuales contribuyó con su experiencia y vocación humanitaria a la modernización de la institución, marcando un antes y un después en su historia.

Finalmente, es de resaltar que, Eduardo de Agüero Le Duc, es abogado de profesión y cuenta con un Posgrado en Contabilidad y Finanzas. Con más de 14 años de trayectoria como integrante del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, se desempeñó como Vicepresidente Nacional, cargo que ocupó previo a su elección como Presidente Nacional y a lo largo de su trayectoria, ha representado a la institución en reuniones internacionales y participado activamente en la atención de emergencias y desastres —como el huracán Otis y las recientes inundaciones en Veracruz—. Asimismo, se ha destacado por encabezar reuniones estratégicas con autoridades de gobierno, donantes y aliados, fortaleciendo la labor humanitaria y la colaboración institucional.