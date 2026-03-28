Clausuran sitio de extracción de material petreo en el Nevado de Toluca

Toluca, Méx.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detectó actividades de extracción de materiales pétreos y remoción de suelo dentro de un Área Natural Protegida, en Toluca, mismas que deben contar con autorización de impacto ambiental.

De acuerdo con la institución, el pasado 18 de marzo, inspectores de PROFEPA realizó una visita de inspección a los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, en atención a una denuncia ciudadana.

En el sitio, encontraron el uso de maquinaria pesada y la operación de una cribadora, la superficie afectada es de 5 mil metros cuadrados (m2). Al percatarse de la presencia de la autoridad, las personas que realizaban las actividades abandonaron el lugar.

Derivado de estos hechos, la PROFEPA impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio donde se llevaban a cabo las actividades extractivas, así como el aseguramiento precautorio de una cribadora de tepojal y un generador de energía eléctrica, los cuales se quedaron en el sitio.

Tras el hallazgo, el organismo abrió el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento, a fin de verificar su cumplimiento y, en su caso, ordenar las acciones necesarias para la restauración del área afectada.

Es de destacar que el Área de Protección de Recursos Naturales Nevado de Toluca tiene una alta relevancia ambiental, ya que contribuye al abastecimiento de agua, la conservación de bosques y la conectividad de los ecosistemas, además de funcionar como corredor biológico para diversas especies.