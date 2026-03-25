Policías de Nezahualcóyotl evitan que joven se lance de puente

Redacción

Redacción 25 marzo, 2026

25 marzo, 2026 Policía

Policía Neza, salud mental

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Nezahualcóyotl, Méx.- La rápida intervención de elementos de la policía municipal, permitió evitar una tragedia, luego de que un joven fuera rescatado cuando se encontraba en una situación de alto riesgo en el puente peatonal del Metro Nezahualcóyotl, en la colonia Vergel de Guadalupe.

Oficiales del Sector 1 “Campestre”, fueron alertados sobre la presencia de un joven que mostraba una crisis emocional, y se encontraba en lo alto de un puente colocando en peligro su integridad.

De inmediato, los elementos activaron los protocolos de actuación, priorizando en todo momento el diálogo, la contención emocional y la generación de confianza. Durante varios minutos, los oficiales mantuvieron comunicación directa con el joven, logrando disminuir la tensión del momento.

En un instante clave y derivado de la pericia y coordinación de los elementos, se logró asegurar físicamente al joven, poniéndolo a salvo.

De manera simultánea, se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia, arribando al sitio personal del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Integral Zona Norte, quienes brindaron atención médica, valoración psicológica inicial y acompañamiento.

Posteriormente, el joven fue entregado a su madre, a quien también se le proporcionó orientación sobre la importancia de continuar con atención especializada, a fin de garantizar su bienestar integral.