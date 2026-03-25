En persecución policiaca, aprenden a 3 acusados de robar celulares en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a dos hombres y una mujer acusados de robar dos teléfonos celulares de un local comercial.

El robo fue reportado que se ocasionó en la avenida Isidro Fabela, casi esquina con Hidalgo, donde comerciantes denunciaron que los responsables huyeron a bordo de una camioneta Fiat roja sin placas.

Policías de Sustentabilidad Vialidad ubicaron el vehículo y le marcaron el alto, pero el conductor intentó escapar hasta la calle Doctor Antonio Hernández y Avenida de los Maestros, en la colonia Doctores. En ese punto dos hombres descendieron y corrieron, pero fueron alcanzados y detenidos metros adelante. En la camioneta permanecía una mujer con dos menores de edad.

Tras la revisión del vehículo, los agentes recuperaron los dos celulares robados; los detenidos, identificados como Néstor “N”, Ángel Yurem “N” y Arely “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.