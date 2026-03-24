Invita SCJN a participar en concurso “Justicias: Miradas desde las juventudes”

Toluca, Méx.- Para que las juventudes expresen sus ideas y reflexiones que abonen a la construcción de justicia desde un enfoque intercultural, que contribuya al ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó el primer concurso “Justicias: Miradas desde las juventudes” en el que aún quedan los últimos días para participar.

En entrevista, Paola Denise González Mendoza, directora de la Casa de los Saberes Jurídicos en Toluca, Estado de México destacó que este concurso es parte de la nueva faceta de la SCJN para hacerla más cercana y accesible a todas las voces de la sociedad, es un primer ejercicio que marca un precedente importante para el máximo tribunal constitucional de México y la cabeza del Poder Judicial de la Federación.

Este concurso está dirigido a personas de entre 18 y 29 años pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres y hombres con el talento de la escritura o la realización de materiales audiovisuales.

La convocatoria, impulsada a través de la Dirección General de Casas de los Saberes Jurídicos y la Coordinación General de Derechos Indígenas, busca fomentar la reflexión y participación de las juventudes en torno a la justicia desde sus propias realidades, sus contextos y su forma de pensar.

El periodo de registro estará abierto hasta el próximo 31 de marzo, tiempo durante el cual las y los interesados podrán enviar sus propuestas al correo [email protected].

El certamen contempla dos categorías: escrito, en formato libre que incluye cuento, crónica, reseña, poema o ensayo; y video, donde se podrán presentar trabajos como microcápsulas, reportajes o entrevistas, también en formato abierto.

“Esta iniciativa pretende visibilizar las perspectivas de las juventudes indígenas y afromexicanas, así como fortalecer el diálogo sobre los derechos y la justicia en México desde una mirada incluyente, todas las formas de pensar son importantes, es una nueva fase de la SCJN y queremos que sea accesible para todos. Que nos conozcan y se acerquen”, dijo.

Después de una profunda revisión a cada trabajo recibido, la publicación de resultados será el 8 de mayo, los mejores diez recibirán un premio económico que recibirán en una ceremonia en la Ciudad de México, el día 21 de mayo.

Para mayores informes, las y los participantes pueden comunicarse a los correos [email protected] y [email protected], o al teléfono 55 4113 1000, extensiones 4123 y 1204.