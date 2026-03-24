Gobierno de EdoMéx regula centros de rehabilitación contra adicciones

Toluca, Méx.- Atender las causas de la violencia es una prioridad para la Mesa de Paz que, en el Estado de México encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por ello se implementa y da seguimiento a la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación Contra las Adicciones y los lugares conocidos como “Anexos” impulsada desde este órgano colegiado.

Con el fin de que las familias mexiquenses cuenten con lugares adecuados de atención para algún integrante con problemas de consumo de sustancias, autoridades federales, estatales y municipales llevan a cabo acciones coordinadas que permitirán ordenar este rubro.

La Estrategia está orientada para que los centros que atienden adicciones tengan verificación, regularización, certificación en modelos de atención, cumplan normatividades sanitarias y de protección civil y prevengan conductas constitutivas de delito.

Con un enfoque de atención integral a un problema de salud y seguridad pública, en la Estrategia participan la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México (COBUPEM), Protección Civil, así como la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM).

Adicionalmente, entre el 13 y el 20 de marzo pasado fueron llevas a cabo inspecciones y verificaciones a 94 Centros de Rehabilitación y Contra las Adicciones en las que también participaron las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Defensa y Marina; Guardia Nacional; Secretaría de Seguridad estatal; así como policías municipales y Fiscalía del Estado de México.

Las inspecciones se llevaron a cabo en lugares cuyo funcionamiento presuntamente era irregular o relacionado con la posible comisión de algún hecho delictivo, como resultado fueron asegurados 53 inmuebles, 29 de ellos ubicados en el municipio de Ecatepec y 24 en Naucalpan.

Las intervenciones sólo se efectuaron en los sitios conocidos como “Anexos” en los que sus pacientes eran internados, por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”, por ejemplo, los centros de Alcohólicos Anónimos.

Es importante señalar que, la Estrategia previó la posible reubicación de los internos, por ello, de las mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 “Anexos” asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80 canalizadas a algún Centro de Rehabilitación con funcionamiento dentro de la norma y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario al carecer de redes familiares.

Como parte prioritaria de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación Contra las Adicciones se iniciará un análisis de autoridades integrantes de la Mesa de Paz, en tanto, dependencias del Gobierno del Estado de México revisan el estatus normativo de los centros asegurados, para definir rutas de regularización y dar seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos institucionales y administrativos por parte de los responsables de los establecimientos.

De igual forma, se establecerá un proceso de vinculación directa con Centros que no han sido inspeccionados y que actualmente no cuentan con certificación en modelos de tratamiento u otros permisos, para apoyarles en su regularización.

La Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, señaló que esta Estrategia permite fortalecer la calidad de los servicios brindados y garantizar intervenciones alineadas con estándares técnicos en salud mental y tratamiento de adicciones en beneficio de los pacientes y sus familias, al mismo tiempo que atiende las causas de la violencia.