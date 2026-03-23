Un gobierno que no dignifica a sus trabajadores, tarde o temprano pierde el rumbo: Montoya

Naucalpan, Méx.- Durante la firma del Convenio de Sueldos, Prestaciones de Ley y Colaterales 2026, entre el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), contempla un incremento del 6 por ciento salarial para trabajadores de base y el 1 por ciento en prestaciones colaterales, que son diversos apoyos para las y los trabajadores sindicalizados del municipio.

Ante el Secretario General del SUTEyM Sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra y el Secretario General del Comité Estatal, Herminio Cahue Calderón, el presidente municipal, Isaac Montoya, destacó que tanto el Gobierno, como las y los trabajadores del sindicato, han laborado en unidad, con los mismos principios y propósitos para lograr una prosperidad compartida, bienestar común y devolverle el brillo a Naucalpan.

“La dignidad, no es un discurso, es una condición y cuando nos referimos a la dignidad laboral, hablamos de algo que supera por mucho a simplemente un salario, hablamos del reconocimiento al esfuerzo diario, del respeto a tiempo de vida, que cada persona entrega en su trabajo y de la certeza de que ese esfuerzo vale. Un gobierno que no dignifica a sus trabajadores, es un gobierno que tarde o temprano va a perder el rumbo porque no hay institución fuerte sin que cuente con gente valorada y no hay transformación posible sin justicia laboral”, dijo.

Remarcó que, la firma del convenio envía un mensaje poderoso de unidad y coordinación y que existe un respeto mutuo entre el gobierno y el sindicato con el fin máximo de brindar mejores servicios y atenciones a las y los naucalpenses.

Por su parte, el Secretario General del SUTEyM, Sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra, destacó que, mediante el diálogo, se han encontrado caminos para unificar criterios y obtener mejores resultados administrativos y operativos en favor de la comunidad.

Agradeció al alcalde Isaac Montoya por la sensibilidad, profesionalismo y visión de futuro con un trabajo consistente y que se percibe día a día.

Por último, el Secretario General del Comité Estatal del SUTEyM, Herminio Cahue Calderón, mencionó que el Presidente Municipal, Isaac Montoya, es un hombre de palabra, que entiende el servicio público y prueba de ello, es el trabajo que realiza en Naucalpan, donde pone en el centro a las personas.