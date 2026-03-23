Prepa de San Isidro, en La Paz, cuenta ya con laboratorio de ciencias

La Paz, Méx.- Al inaugurar un aula tipo UC2 en la escuela preparatoria No. 171 de San Isidro, que beneficiará a 400 alumnos por generación, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez destacó que esta nueva aula podrá ampliarse en un futuro, puesto que su construcción es más fuerte y resistente.

Destacó que los profesores que imparten alguna cátedra en el plantel educativo denominado “Glocalia”, ubicado en la colonia Primavera, recibieron el aula donde podrán impartir mejor la clase. Allí exhortó a la comunidad estudiantil a “que pongan entusiasmo y cumplan sus metas; a lo mejor hasta pueden rebasar lo que se han fijado y lleguen más lejos”.

Esta es una escuela de organización donde los profesores trabajan por mejorar las instalaciones, dejan parte de su vida y tiempo e, incluso, hasta se alejan de sus familias. “Eso no tiene precio”, afirmó.

“No tengo palabras para reconocer la labor que ha realizado el profesor Adán Hernández Nery, quien ha luchado por tener un proyecto que da frutos con la preparación que se brinda a sus alumnos. En este recinto educativo se apoya también a los habitantes que han acompañado la lucha social por tener un plantel digno aquí en Lomas de San Isidro”, señaló.

Añadió la presidenta municipal que en esta zona de San Isidro se construirá un Centro de Salud Ampliado (CESA), el cual quedará ubicado en el centro comunitario; será un espacio de salud que contará con 10 camas, un quirófano y médicos especializados. La zona de San Isidro también contará con una escuela Rosario Castellanos, aquí cerca, y estará a un costado del Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México (TESOEM), así como un bachillerato a nivel federal. Se vienen cosas buenas para la región de Lomas de San Isidro, subrayó la funcionaria.

Por su parte, la directora de Obras Públicas e Infraestructura, Analleli Flores Becerra, indicó que en los trabajos para la construcción del Laboratorio de Ciencias tipo UC-2 se aplicaron 3.1 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FAISMUN).

Esta aula cuenta con un tipo de cimentación para un segundo nivel y se le instaló un sistema de electricidad, cancelería de aluminio, sistema de gas y agua; además se les entregaron mobiliario y tarjas para beneficiar a más de mil alumnos.

En representación del plantel, la profesora Miriam Hernández señaló que “la transformación y la reapropiación hacen que este plantel cuente con un Laboratorio de Ciencias por generación. “Antes este lugar era un basurero y hoy está transformado para un mejor futuro educativo”, afirmó.