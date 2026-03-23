Caen 7 presuntos asesinos de una mujer y su hijo de 12 años en La Paz

La Paz, Méx.- Derivado de las labores de inteligencia e investigación realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en estrecha coordinación con la Policía Municipal de La Paz, se logró la detención de siete personas: Daniel “N”, Isis “N”, Agustín “N”, José “N”, Juan “N”, Yesenia “N” e Iris “N”.

Los ahora detenidos son señalados por su probable participación en el homicidio de una mujer y un menor de edad, hechos ocurridos el pasado 13 de marzo en la colonia Tecamachalco, perteneciente a este municipio.

Durante el operativo fueron aseguradas tres motocicletas y 40 dosis de la droga conocida como “cristal”.

El gobierno de La Paz agradeció la ardua labor de investigación de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia de la entidad, y reiteró su compromiso con la ciudadanía para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia hasta sus últimas consecuencias.

Como se recordará, la noche del pasado 13 de marzo, una mujer de 32 años y su pequeño hijo de 12 fueron asesinados a tiros por sicarios, en tanto que una segunda hija de la mujer, de apenas 15 años, recibió dos disparos y se encuentra delicada.

El artero ataque ocurrió en calles de la colonia Dos de Marzo, barrio de Tecamachalco, cuando dos gatilleros arribaron en motocicleta hasta el domicilio de las víctimas. Ahí les dispararon con armas automáticas y se dieron a la fuga. Al escuchar el tiroteo, la adolescente de 15 años salió a la puerta de la casa y observó la ejecución, lo que motivó que los sicarios se regresaran y balearan a la jovencita, quien cayó herida de muerte.

Las pesquisas de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad tuvieron resultados el sábado anterior con la captura de siete probables implicados, quienes podrían enfrentar penas severas de cárcel por los alevosos homicidios y las heridas provocadas a otra menor de edad.