Aseguran seis contenedores con hidrocarburo en Huehuetoca tras operativo conjunto

Huehuetoca, Méx.- Como resultado del trabajo en coordinación entre los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) por sus siglas, así como de la Guardia Nacional (GN), se logró asegurar una camioneta que estaba transportando hidrocarburo de dudosa procedencia.

Los hechos ocurrieron mientras se realizaba la aplicación de las labores de vigilancia sobre la carretera Huehuetoca-Coyotepec, en el Estado de México, las autoridades oficiales, observaron que, una unidad emanaba un fuerte olor a combustible, por lo que, le dieron seguimiento a su trayectoria y metros adelante se percataron que al parecer había sido abandonada.

En completo apego al protocolo de actuación, llevaron a cabo labores de proximidad y se percataron que al interior de una caja seca acoplada había seis contenedores de plástico con capacidad de aproximadamente mil litros y cada uno estaba en un noventa por ciento de su capacidad con hidrocarburo, todo el material anterior estaba acompañado de una manguera.

Los indicios junto con la unidad fueron trasladados inmediatamente ante las autoridades correspondientes para dar el seguimiento pertinente, además de abrir una carpeta de investigación para dar con los responsables de este acto delictivo.

Asimismo, las autoridades de seguridad ciudadana, recomiendan denunciar cualquier acto delictivo a los teléfonos oficiales para su atención inmediata.