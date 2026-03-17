México asiste con 24 ciclistas al Campeonato Panamericano de Ruta en Colombia

Córdoba, Colombia.- La selección mexicana de ciclismo de ruta se encuentra lista para participar en la edición 40 del Campeonato Panamericano de Ruta, que se llevará a cabo del 17 al 22 de marzo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia, con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El certamen es organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y se desarrolla bajo la reglamentación de la UCI; reúne a las categorías élite, Sub-23 y junior, en ambas ramas, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.

En la categoría élite, México estará representado por 12 ciclistas: seis en la rama femenil, integrada por Andrea Ramírez Fregoso, Diana Carolina López Torres, Jacqueline Jimena Támez Escamilla, Lizbeth Yareli Salazar Vázquez, Sara Hortensia Roel López y Atzi Paola Reyes.

Por su parte, el equipo varonil estará conformado por Carlos Alfonso García Trejo, César Macías Estrada, Eder Frayre Moctezuma, Edgar David Cadena Martínez, José Gerardo Ulloa Arévalo y Ulises Alfredo Castillo Soto. En ambas ramas, los atletas buscarán asegurar su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la categoría Sub-23, la delegación nacional contará con la participación de cuatro ciclistas: Sebastián Ruiz, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Jesús Uriel Chaparro.

Mientras que en la categoría junior competirán ocho atletas: Cristian Garfias, Julio César Ibarra, Santiago García y Manuel Sebastián Paredes, en la rama varonil; así como Nabyenka García, Ximena Alejandra Valentín, Mariana Rivas y Elena Daniela Cruz, en la rama femenil.

El Campeonato Panamericano de Ruta contará con la participación de más de 250 ciclistas provenientes de 29 países del continente, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario ciclista internacional.