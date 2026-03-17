Capturan a dos jóvenes tras robo con violencia en Metepec

Metepec, Méx.- La tranquilidad de algunas calles de Metepec se vio alterada este martes cuando dos jóvenes presuntamente cometieron un robo con violencia, situación que terminó con su detención gracias a la intervención rápida de las autoridades locales. Emanuel “N”, de 21 años, y Hiram “N”, de 17, fueron arrestados tras un operativo que inició después de que la víctima denunciara el atraco a la policía municipal.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Durazno y Manuel J. Clouthier, cuando los presuntos responsables, según se informó, abordaban una bicicleta y agredieron físicamente a un adulto para sustraerle dinero en efectivo. La víctima alertó de inmediato a las autoridades, quienes lograron localizar a los jóvenes mediante el GPS de un dispositivo móvil vinculado al robo. Los domicilios de los implicados se encuentran en Izcalli III y Camino a Tlacotepec, en Toluca.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores, destacó en sus redes sociales la importancia de estas detenciones dentro de un esfuerzo constante por mantener la seguridad en el municipio. “No vamos a parar de hacer de Metepec el municipio más seguro del país. Metepec es una ciudad que funciona y te cuida”, señaló.

Durante la detención, la policía aseguró entre las pertenencias de los jóvenes el dinero sustraído, un cuchillo, una navaja y un dispositivo móvil. Tras esto, ambos fueron presentados ante la autoridad ministerial junto con los indicios encontrados, iniciando así la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades municipales reiteraron el compromiso de reforzar la vigilancia en zonas residenciales y comerciales de Metepec, al tiempo que invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a fin de actuar con rapidez y eficacia. El operativo refleja el uso de tecnología como el rastreo por GPS, una herramienta que ha permitido mejorar los tiempos de respuesta ante delitos y asegurar la captura de los presuntos responsables de manera más eficiente.

Asimismo, la combinación de denuncia ciudadana, tecnología y patrullaje constante ha contribuido a disminuir los índices de robo con violencia en el municipio, aunque las autoridades recalcan que la colaboración de la población sigue siendo clave para mantener los niveles de seguridad.