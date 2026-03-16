Obras de drenaje reducen carriles en Paseo Vicente Guerrero, en Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Al menos dos carriles de circulación permanecen cerrados sobre Paseo Vicente Guerrero, a unos metros del cruce con Paseo Tollocan con dirección a Paseo Universidad hacia Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), debido a trabajos para la instalación del sistema de drenaje, lo que obligó una reducción en la circulación vehicular en esta zona de Toluca.

Luego de un recorrido en el sitio se observa una franja de la vialidad delimitada con cinta de precaución amarilla, la cual restringe el paso de vehículos en los carriles centrales mientras se realizan labores de excavación. En tanto, la obra se extiende a lo largo de varios metros del camellón central y parte de la carpeta asfáltica, donde se ha abierto una zanja para la colocación de infraestructura hidráulica.

En el área también se aprecian montículos de tierra, arena y grava producto de los trabajos, además de material de construcción como tabiques y piedras, lo que indica que las labores están en proceso, e incluso en algunos tramos se observan restos de asfalto levantado y áreas donde el pavimento fue retirado para permitir la excavación.

Aunque no hay una fecha para la reapertura, la intervención ha reducido el espacio disponible para la circulación de vehículos, por lo que automovilistas que transitan diariamente por esta vía deben incorporarse a menos carriles, situación que deja tránsito lento, especialmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Cabe destacar que, la vialidad Paseo Vicente Guerrero es una de las vialidades con mayor flujo en la zona sur de la capital mexiquense, ya que conecta distintos puntos de la ciudad y funciona como acceso hacia la zona universitaria y colonias cercanas. Por ello, el cierre parcial de carriles puede impactar en los tiempos de traslado de quienes utilizan esta ruta para dirigirse a centros de trabajo, escuelas o instituciones ubicadas en los alrededores.

Las obras se localizan a corta distancia de Ciudad Universitaria UAEMéx, zona donde diariamente se registra una importante movilidad de estudiantes, personal académico y trabajadores, lo que incrementa la circulación vehicular en esta área.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización colocada en la zona de obra y considerar posibles retrasos en sus trayectos al transitar por este tramo de Paseo Vicente Guerrero, particularmente en dirección a CU.