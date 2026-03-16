En Toluca habrá sanciones hasta con 117 mil pesos por quema de pastizales

Toluca, Méx.- Las sanciones por quemar pastizales, hojarascas o cualquier tipo de maleza aún con fines agrícolas, pero sin autorización de la autoridad municipal de Toluca, podría alcanzar una sanción económica hasta de por 117 mil 310 pesos.

Por lo anterior, el alcalde de la capital mexiquense, Ricardo Moreno insta a la población a respetar el Bando Municipal vigente para evitar sanciones“Y debido a que la situación ambiental en la capital mexiquense es delicada por la persistencia del invierno y la sequedad de los pastizales, y si bien algunas lluvias recientes favorecen el brote de vegetación en ciertas zonas, el riesgo de incendios permanece latente”, señaló el presidente municipal Ricardo Moreno.

Por lo que la protección de la calidad del aire es una prioridad absoluta que requiere el compromiso preventivo de toda la población de manera inmediata, por ello, el Bando Municipal vigente establece prohibiciones estrictas contra la incineración de plásticos, caucho, llantas cables, así como de cualquier residuo sólido en espacios públicos o privados. También, quedan prohibidas las quemas de pastizales y hojarasca con fines agrícolas en zonas rurales y urbanas sin el permiso. “Estas acciones ya no son simples faltas administrativas, sino infracciones sujetas a una vigilancia estrecha por parte de la autoridad”.

Mientras que, el Código para la Biodiversidad estatal estipula multas que van desde las 100 hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir que podrían alcanzar hasta los 117 mil 310 pesos.Por ello, el alcalde reiteró el llamado a la población para que respete estas disposiciones por el bienestar común, y a pesar de que la aplicación de estas medidas genere críticas entre quienes realizan quemas por tradición, la ley es clara y su cumplimiento es obligatorio.