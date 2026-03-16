Fomenta gobierno de Atizapán estilo de vida saludable con mega clase de Zumba

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo, encabezaron la mega clase “Zumba con Alegría”, en la que cientos de personas se activaron con distintos ritmos musicales, haciendo de este domingo una fiesta familiar.

“Agradezco mucho su presencia porque lo que buscamos mi esposa Paty y yo, es generar la integración familiar y sobre todo en una actividad tan importante como es la de ejercitarnos y tener elasticidad, porque el ejercicio es vida”, afirmó el alcalde ante miles de asistentes.

Anunció, que se buscará que este tipo de activaciones se realicen cada mes, para inculcar en los atizapenses de todas las edades una cultura de la activación física y la práctica deportiva.

Al respecto, Paty Arévalo afirmó que “cuando las familias, la comunidad y el gobierno trabajamos de la mano, lo bueno no se detiene. En Atizapán de Zaragoza las bases ya están, Pedro Rodríguez las construyó, cuidemos entre todos, lo que hemos hechos juntos para que todo continúe, que lo bueno se quede, porque estamos listos para el siguiente paso y para seguir trabajando juntos”.

Acompañados de integrantes del Cuerpo Edilicio, el alcalde y la presidenta honoraria del DIF convivieron con las familias asistentes a esta mega clase de zumba, misma que se realizó en el deportivo “Ana Gabriela Guevara”.