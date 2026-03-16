Ciclistas circulan por autopista México–Toluca pese a riesgos

Toluca, Méx.- Pese a que E trata de una vía de alta velocidad donde la circulación en bicicletas está totalmente prohibida, ciclistas continúan utilizando los acotamientos de la autopista México–Toluca, en los límites de Ciudad de México y el Estado de México lo que representa un riesgo tanto para ellos como para los automovilistas.

Durante un recorrido por este tramo carretero fue posible observar en varias ocasiones a ciclistas que avanzaban por la orilla de la vialidad, muy cerca de los carriles donde circulan vehículos particulares y transporte de carga a alta velocidad.

En algunas imágenes se mostraron a un deportista desplazándose sobre el acotamiento, debajo del viaducto elevado que forma parte de la infraestructura del Tren Interurbano El Insurgente.

Aunque el ciclista portaba casco y vestimenta deportiva, la cercanía con el flujo vehicular evidencia el peligro que implica utilizar esta carretera para realizar actividad física o traslados en bicicleta.

La autopista que conecta la Ciudad de México con Toluca es una de las vialidades más transitadas del país, ya que diariamente es utilizada por miles de automovilistas que se desplazan entre ambas ciudades por motivos laborales, comerciales y turísticos.

Especialistas en movilidad y seguridad vial han advertido en diversas ocasiones que este tipo de carreteras no están diseñadas para el tránsito de bicicletas, debido a la velocidad permitida para los vehículos y a la falta de infraestructura segura para ciclistas.

Además, en tramos como el de La Marquesa la carretera presenta curvas y pendientes pronunciadas, lo que reduce el tiempo de reacción de los conductores ante cualquier imprevisto, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Pese a ello, algunos ciclistas continúan utilizando estos espacios para entrenar o recorrer largas distancias y aprovechan el acotamiento como área de circulación. Sin embargo, autoridades de movilidad han reiterado que las autopistas y carreteras de cuota no son aptas para este tipo de vehículos.

Ante esta situación, llamaron a los usuarios de bicicletas para optar por rutas seguras y espacios adecuados para la práctica del ciclismo, con el fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad tanto de los deportistas como de quienes transitan diariamente por esta importante vía de comunicación.