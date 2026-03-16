Entrega gobernadora el puente peatonal “Neftalí” que conecta Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Nezahualcóyotl, Méx.- Con una inversión de 6.4 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México entregó el puente peatonal “Neftalí”, infraestructura que conecta a los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán y que brindará un cruce seguro a más de 25 mil habitantes de diversas colonias ubicadas en esta zona del oriente de la entidad.

Durante el acto de inauguración, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que la reconstrucción de este puente responde a una demanda histórica de los vecinos de ambos municipios, quienes durante años solicitaron mejores condiciones de seguridad para cruzar el Canal de la Compañía.

“Hoy venimos a cumplir nuestra palabra y a responder con acciones a la confianza ciudadana que ustedes nos otorgaron. No hay otra forma de corresponder a esa confianza que dando resultados”, afirmó.

La mandataria estatal ante habitantes de la zona, explicó que el deterioro que presentaba la infraestructura obligó a su cierre durante un largo periodo, debido al riesgo que representaba para los peatones; ante esta situación, el Gobierno estatal incluyó la reconstrucción integral del puente dentro del Programa de Obra Pública.

Gómez Álvarez destacó que la obra es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y reconoció la gestión de los presidentes municipales de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, quienes impulsaron la atención de esta necesidad comunitaria.

Asimismo, subrayó el respaldo del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente a través del denominado Plan Oriente, estrategia que busca atender el rezago histórico en infraestructura y servicios públicos en municipios del oriente del Estado de México.

“Gracias a ese esfuerzo conjunto podemos destinar más recursos para obras que mejoren la calidad de vida de la población”, indicó.

La gobernadora también llamó a la ciudadanía a participar en el cuidado del entorno urbano, especialmente en el manejo adecuado de la basura, así como en el fortalecimiento de la convivencia comunitaria y la atención a niñas, niños y jóvenes para prevenir problemas de violencia y desintegración social.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Jesús Maza Lara, explicó que el nuevo puente sustituye a una estructura que presentaba un avanzado deterioro y forma parte de las 84 obras impulsadas por el gobierno estatal para fortalecer la infraestructura urbana.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de proyectos contribuye a construir comunidades más seguras, mejor comunicadas y con mayores condiciones de bienestar.

En tanto, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, y la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, agradecieron el respaldo del gobierno estatal para concretar una obra que permitirá a cientos de familias trasladarse con mayor seguridad entre ambos municipios.

La nueva estructura contempla rampas y escaleras de acceso, barandales de seguridad y luminarias que mejoran la visibilidad para los usuarios, con el objetivo de garantizar un cruce más seguro para estudiantes, trabajadores, adultos mayores y personas con discapacidad que diariamente utilizan esta vía de comunicación.

El puente peatonal “Neftalí” comunica directamente a las colonias Ejidos de San Agustín, en Nezahualcóyotl, e Israel, en Chimalhuacán. Su construcción incluyó trabajos de cimentación, instalación de la estructura principal, colocación de una trabe de concreto armado de aproximadamente 50 toneladas, iluminación y equipamiento urbano, además de barandales, rampas y escaleras de acceso.

Esta infraestructura se suma al puente peatonal “Los Rosales”, reconstruido y entregado por el gobierno estatal en octubre de 2024, luego de que colapsara un año antes, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes de una de las zonas con mayores necesidades del Estado de México.

En el evento también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández; diputados federales y locales, así como integrantes de los cabildos de ambos municipios y vecinos beneficiarios de la obra.