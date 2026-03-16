América frenó al Toluca Femenil

Ciudad de México.- Las Diablas Rojas del Toluca no lograron hacer valer su localía y cayeron 2-0 ante América Femenil en un partido disputado y de alta intensidad, correspondiente a la Liga MX Femenil. El conjunto escarlata mostró intención ofensiva durante varios lapsos del encuentro, pero la efectividad azulcrema terminó marcando la diferencia.

El primer tiempo fue equilibrado, con ambos equipos peleando cada balón en la zona media y buscando generar peligro con transiciones rápidas. Toluca intentó proponer con posesiones largas y desbordes por los costados, mientras que América apostó por la velocidad al frente. A pesar de las aproximaciones, las defensivas se mantuvieron firmes y lograron neutralizar los ataques, dejando el marcador sin anotaciones al descanso.

Para la segunda mitad, América encontró la llave del partido. Al minuto 57, Geyse Da Silva abrió el marcador desde el punto penal, tras una jugada que terminó inclinando el ánimo del encuentro a favor de las visitantes. Toluca trató de reaccionar de inmediato, adelantando líneas y buscando mayor presencia en el área rival, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados.

Apenas al 61’, Kimberly Rodríguez apareció para marcar el segundo tanto, golpe que resultó definitivo para las aspiraciones escarlatas. A partir de ese momento, América controló el ritmo del partido, mientras que Toluca insistió sin claridad en el último toque.

Con este resultado, las Diablas se mantienen con 25 unidades, perdiendo terreno en la parte alta de la tabla, mientras que América alcanzó los 27 puntos. El equipo mexiquense tendrá la oportunidad de recomponer el camino el próximo viernes 20 de marzo, cuando reciba a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez, en busca de retomar la senda del triunfo.

América Femenil (Local)

Titulares:

Sandra Paños, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Mariela Ramos, Gabriela García, Alexa Soto, Nancy Antonio, Sarah Luebbert, Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos, Geyse Da Silva.

Suplentes:

Valentina Murrieta, Isadora Haas, Annia Mejía, Arantza Segura, Xcaret Pineda, Julie López, Daniela Espinosa, Giana Riley.

Toluca Femenil (Visitante)

Titulares:

Valeria Martínez, Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández, Betzy Cuevas, Deneisha Blackwood, Brenda Díaz, Faustine Robert, Diana Guatemala, Eva Jakobsson, Eugenie Le Sommer.

Suplentes:

Adriana Meza, Yaneisy Rodríguez, Blanca Muñoz, Cinthya Peraza, Kayla Fernández, Mitsy Ramírez, Natalia Macías Valadez, Mariel Román, Manuela Pavi.