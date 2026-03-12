Tren Interurbano triplica usuarios a un mes de su apertura total: Lajous

Toluca, Méx.- A poco más de un mes de haber iniciado operaciones, el Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, triplicó el número de usuarios diarios, al pasar de 20 mil pasajeros cuando operaba hasta Santa Fe, a más de 68 mil en promedio con su llegada a la estación Observatorio, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Durante su participación en la conferencia de prensa semanal La Toluqueña destacó que la obra, ejemplo de la transformación, favorece el desplazamiento de trabajadores, estudiantes y mujeres a un costo accesible, además de abrir sus puertas en beneficio de los habitantes de distintas colonias y pueblos de la región del valle de Toluca y Ciudad de México.

Por su parte, el anfitrión, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que, además de mejorar la movilidad, El Insurgente favorece logros ambientales al reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera pues aproximadamente mil 400 autobuses dejaron de circular con los consecuentes bajas en partículas nocivas para la salud de los habitantes.

Después de relatar la grata experiencia que significa viajar en el tren, en donde la interconexión es eficiente, Andrés Lajous Loaeza, explicó que el servicio reúne las características de confiabilidad y eficiencia, además de operar con intervalos de entre 10 y 12 minutos, con un horario similar al del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de 5:00 a 24:00 horas y cuenta con 16 trenes en operación, así como con cuatro unidades de reserva para atender mantenimiento o eventualidades.

El encargado del sistema ferroviario de México indicó que cada vez más personas conocen y utilizan este sistema de transporte y se espera un crecimiento en el ritmo de uso pues los usuarios reconocen que es un servicio cómodo, seguro y eficiente donde se destaca la reducción en costos y en tiempos de traslado.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para mejorar la movilidad en la región, así como para atender diversos temas ferroviarios que impactan a la ciudad de Toluca con el tren que ya existía en la capital.