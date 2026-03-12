Bajaj MotoDrive invertirá 145 millones de dólares en el Estado de México

Toluca, Méx.- Con una inversión de 145 millones de dólares, la empresa india Bajaj Motodrive anunció la instalación de una planta de ensamble de motocicletas en el Valle de Toluca, proyecto que fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y que consolida al Estado de México como uno de los polos industriales más importantes del país.

Durante el evento, realizado en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal subrayó que la inversión no solo fortalece la industria automotriz y de movilidad en la entidad, sino que también representa oportunidades de desarrollo y bienestar para miles de familias.

La gobernadora destacó que la llegada de capital extranjero contribuye a consolidar cadenas de valor, acelerar la economía regional y abrir nuevas fuentes de empleo, ya que esta planta, considerada la primera de su tipo en México para la firma, tendrá capacidad para producir cerca de 500 mil motocicletas al año, lo que permitirá ampliar la presencia de la marca en el mercado nacional y en la región latinoamericana. Además, generará 2 mil 500 empleos directos y alrededor de 6 mil indirectos, fortaleciendo la economía del Valle de Toluca.

Acompañada por el embajador de India en México, Pankaj Sharma, la gobernadora destacó que la inversión confirma la confianza internacional en el potencial económico de la entidad.

Recordó que apenas en noviembre pasado una delegación empresarial india visitó el estado con la intención de explorar oportunidades de inversión, compromiso que –dijo- se concretó rápidamente con el anuncio de esta planta. “El Estado de México se encuentra de plácemes. Esta inversión confirma que somos un destino estratégico para este sector y fortalece nuestra posición como líderes en el comercio y distribución de motocicletas y vehículos de motor”, afirmó.

La mandataria destacó que actualmente la entidad concentra 1,439 unidades económicas relacionadas con este sector, lo que representa 13.1 por ciento del total nacional.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene una política de simplificación administrativa y digitalización de trámites para facilitar la instalación de nuevas empresas, además de impulsar siete corredores productivos estratégicos en la entidad.

Uno de ellos es el Corredor Centro, donde se ubicará la nueva planta y que integra 17 municipios con vocación industrial y una infraestructura logística clave, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Toluca.

“Cuentan ustedes con un gobierno aliado que trabaja para ofrecer condiciones atractivas a las inversiones productivas que generan empleo”, enfatizó.

El embajador de la India en México, Pankaj Sharma, destacó que la inversión marca un nuevo capítulo en la relación económica entre ambos países. Señaló que proyectos como este fortalecen la cooperación industrial, tecnológica y comercial entre India y México, al tiempo que impulsan oportunidades de empleo y desarrollo.

También reconoció el liderazgo del gobierno estatal para generar condiciones favorables para los inversionistas y promover un entorno competitivo para las empresas internacionales.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, subrayó que esta inversión representa la mayor inversión reciente proveniente de India en México, lo que refleja el interés de ese país por fortalecer su presencia industrial en territorio mexiquense.

Explicó que el Estado de México lidera el sector de motocicletas en el país, con más de 1,430 establecimientos dedicados a la venta de estos vehículos, además de registrar más de 1.5 millones de motocicletas en circulación, equivalente a más del 16 por ciento del parque nacional.

“Hoy el Estado de México es uno de los centros industriales más importantes de América Latina, con una ubicación logística estratégica y una mano de obra altamente calificada”, destacó.

El director general de Bajaj Motodrive México, Olaf Saravia González, explicó que la nueva planta será construida con tecnología de última generación y con estándares globales de eficiencia.

“La visión es construir en el Estado de México una planta modelo para América Latina, fortaleciendo la integración local y el desarrollo de proveeduría mexicana”, indicó.

Añadió que el proyecto no solo representa una expansión productiva, sino también una apuesta por el talento y la ingeniería mexicana. “Hoy no solo anunciamos una inversión; anunciamos que el Estado de México se consolida como el corazón de la industria de dos ruedas en América Latina”, afirmó.

El evento contó también con la presencia de funcionarios estatales, empresarios y autoridades municipales, entre ellos el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, así como representantes del sector empresarial y cámaras industriales.

Con este anuncio, el Estado de México reafirma su posición como uno de los principales destinos de inversión del país y fortalece su papel como plataforma industrial y logística para el mercado nacional y latinoamericano.