Entregan pliego 2026 en Texcoco y el alcalde ofrece gira y obras hidráulicas

3 marzo, 2026

Texcoco, Méx.- Cientos de vecinos de este municipio, encabezados, por el Movimiento Antorchista MAN, acudieron al Palacio Municipal de Texcoco para entregar su pliego petitorio 2026 al presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez.

Encabezados por la dirigente municipal, la profesora María Sosa Guzmán, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo que permita atender las carencias acumuladas en al menos 11 colonias y comunidades del municipio. Una comisión fue recibida por el alcalde y funcionarios municipales para formalizar la entrega del documento.

Las demandas: regularización de asentamientos y cambios de uso de suelo, ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, pavimentación de vialidades, alumbrado público y obras de infraestructura hidráulica. Equipamiento para planteles educativos, construcción de espacios culturales, deportivos y de salud, así como apoyo material para actividades artísticas comunitarias.

Durante la recepción del pliego, el presidente municipal aseguró que su administración no distinguirá filiaciones políticas para atender a la población y reiteró su disposición a trabajar de manera directa con las comunidades.

En términos generales, el edil anunció tres líneas de acción inmediatas: la realización de una gira de trabajo la próxima semana con directores de área para recorrer las colonias solicitantes; el impulso a procesos de regularización de predios con incentivos fiscales aprobados por cabildo; y la ejecución de obras hidráulicas.

Entre los anuncios destacó una inversión proyectada para infraestructura de drenaje en la zona de Leyes de Reforma, así como la autorización para perforar un pozo de agua en Víctor Puebla. También adelantó un programa de mejora de alumbrado público, aseguró que su gobierno buscará avanzar en la electrificación de un cárcamo mediante coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

Por su parte, María Sosa Guzmán sostuvo que el Movimiento Antorchista mantendrá una actitud de diálogo, pero también de vigilancia y seguimiento puntual a los compromisos asumidos: “Venimos con respeto, pero también con firmeza. Exigimos atención a derechos elementales como agua, drenaje, pavimentación y educación”, señaló.