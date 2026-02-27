SÓTANO UNO

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 27 febrero, 2026

27 febrero, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

Las frases del poder

Colofón. – Por una mujer… La caída del capo

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Las frases del poder. – Mientras observa la calle desde esa antigua cafetería del centro histórico, el periodista reflexiona que el gobierno no ha sido claro con los mexicanos, por eso, ese pueblo duda de lo que le dicen. El ministro de propaganda Nazi, Joseph Goebbels, refería que “no importa si es verdad o no, lo importante es que lo crean” … Estamos viviendo un complejo escenario social y las respuestas a la violencia no satisfacen a ese pueblo del que tanto se presume defender.

Hace unos días, ante la crítica sobre las crueles decisiones que ha tomado, el presidente Trump expresó: “no tengo tiempo para las críticas; estoy demasiado ocupado construyendo mi legado” … Y más allá, otro líder, el de Rusia, Vladimir Putin, dijo que “no se puede gobernar con miedo, pero se puede usar el miedo para gobernar”. La historia se repite o se usa cuando se trata de manipular. Otro dictador, Benito Mussolini, sentenciaba al final de su vida que “prometí cosas imposibles, porque era lo único que podía salvarme”, y esa expresión fue parte del discurso del ex primer ministro británico, Tony Blair, que exclamó: “A veces hay que mentir en nombre del bienestar nacional” …

El periodista se confunde porque no ve “el mejor sistema de salud pública del mundo, mejor que el de Dinamarca” que estaría listo en septiembre del 2024. Lo dijo ‘ya saben quién’ desde Acapulco, que es gobernado por Abelina López, que externaba que “la calor es factor de la violencia”.

Incluso, en este gran sistema de salud cualitativa, surgió un brote peligroso de sarampión. Curiosamente, México fue declarado libre de sarampión en 2016. Pero Zoé Robledo, del IMSS, aseguró que fue culpa de los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña porque no aplicaron las segundas dosis de la vacuna. Sheinbaum expreso: “Pero tranquilos, la culpa es de Calderón” … Sin duda alguna, y lo refirió bien Adolf Hitler: “La gente necesita creer en algo; yo les daré ese algo” … Y aquí seguimos.

Colofón. – La caída del capo

Mientras degusta de un plato caliente de caldo de camarón, chilosito, acompañado de una fría cerveza, el amanuense sabe que el nombre de Guadalupe Moreno Carrillo se suma a las de Enedina Arellano Félix, “La Narcomami”; Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”; Emma Coronel; Guadalupe Fernández Valencia, “La Patrona” … Ellas eran las mujeres del narco.

La nota de este sexenio es la muerte de Nemesio Oseguera. “El Mencho” y el rompimiento, por “sugerencia de Trump”, de la política de “abrazos no balazos”. Fue acribillado en una finca de Tapalpa, Jalisco, similar, a la de la Cañada de Alférez, cerca de la Marquesa, donde fue capturado Edgar Valdéz Villareal, “La Barbie”.

Nemesio estuvo en esa casa acompañado románticamente con Guadalupe Moreno Carrillo. Ella era “informante” de los militares. Al salir de ese ‘nidito de amor’ y dejar al ‘señor de Los Gallos’, se implementó el operativo de captura.

Curiosamente, en octubre de 2015 Joaquín “El Chapo” Guzmán se reunió con Kate del Castillo. Quería que ella contara su vida. Nuevamente fue una mujer la causante de la caída del narco en enero de 2016.

Y otros más han sido igualmente abatidos en brutales enfrentamientos, con antecedentes de haber estado previamente con mujeres. Fueron unos románticos que prefirieron morir antes que entregarse. Arturo Beltrán Leyva “El Mochomo”, Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, Julián Loiza “El comandante Toro” y “Pancho” Carreón, de “Los Zetas”.

Con la muerte del “Mencho”, muchos, sobre todo políticos, seguro respiran a salvo… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano