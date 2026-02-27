SEP abre investigación contra escuela en Tehuacán tras quemaduras a una alumna

Desde Puebla

La secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla inició una investigación en la primaria “Licenciado Adolfo López Mateos”, en Tehuacán, después de que una menor sufrió quemaduras de segundo grado durante un experimento.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando los menores estaban realizando un trabajo escolar con el uso de alcohol y fuego, sin que contaran con la supervisión del docente a cargo.

La hermana de la víctima denunció que le llamaron de la escuela, para solicitarle que le llevara ropa a la pequeña, sin detallar el grado de las lesiones, debido a que la institución no contaba con seguro.

Ante ello, la SEP dio a conocer que investigará cómo ocurrieron los hechos, a fin de deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de los estudiantes.