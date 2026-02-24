Toluca busca a sus futuras figuras en el Mundialito de Barrios

Toluca, Méx.- El futbol infantil de Toluca se prepara para vivir una experiencia formativa y competitiva con el Mundialito de Barrios, torneo selectivo que servirá para conformar la selección que representará al municipio en el Torneo Ciudades Hermanas, a realizarse del 22 al 29 de julio en Saitama.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, convocó a niñas y niños nacidos en 2014 y 2015 a integrar equipos de futbol 8 y sumarse a esta competencia, cuyo objetivo principal es identificar y desarrollar el talento local desde una perspectiva integral. Más allá de los resultados, el torneo busca fortalecer valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, fundamentales en la formación deportiva y personal de las y los participantes.

El edil destacó que el Mundialito de Barrios representa una oportunidad única para que las nuevas generaciones de futbolistas muestren sus capacidades y aspiren a formar parte de un representativo municipal que compita con identidad y orgullo en un escenario internacional. Subrayó que portar el nombre de Toluca implica compromiso y preparación, por lo que el proceso de selección será riguroso y transparente.

La invitación se extiende a clubes, academias, escuelas, ligas y equipos independientes del municipio, con la finalidad de garantizar un proceso incluyente que reúna a la mayor cantidad posible de talentos. De esta manera, el Mundialito se consolida como un espacio de convivencia y sana competencia, donde el futbol se convierte en una herramienta de integración social y desarrollo comunitario.

Las inscripciones permanecen abiertas en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, ubicadas en la Unidad Deportiva Filiberto Navas, en la colonia Universidad. El cierre del registro será el martes 3 de marzo, mientras que el arranque de la competencia está programado para el sábado 7 de marzo de 2026.

Con la organización del Mundialito de Barrios, el Ayuntamiento de Toluca impulsa el deporte desde las bases, generando oportunidades reales para que la niñez y juventud encuentren en el futbol un camino de crecimiento, aprendizaje y proyección. Porque los grandes sueños suelen comenzar en las canchas de barrio y esta vez, el balón podría llevarlos hasta Japón.