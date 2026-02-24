Presidenta de México honra a la Bandera con ceremonia oficial

Por: Aline De La Luz

Ciudad de México. -La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la ceremonia conmemorativa al Día de la Bandera en el campo militar Marte, en compañía con los miembros de los tres poderes de la Unión.

En la ceremonia estuvieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas, profesores, alumnos e invitados especiales. “Es mucho más que un símbolo, es una narrativa histórica, condensada en tela, una epopeya nacional que une pasado indígena, lucha independentista y construcción republicana en una sola imagen”, expresó de la bandera de México.

La mandataria expuso que cada uno de los elementos del lábaro patrio, colores y escudo, es el resultado de procesos y de aspiraciones colectivas que han definido a México como nación soberana.

“En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra, respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado”, dijo.

Sheinbaum se dirigió especialmente a los niños y jóvenes presentes en el Campo Marte; les pidió mirar el águila, firme, indomable y devorando la adversidad, y les dijo que ellos son esa águila, el espíritu mexicano que transforma la dificultad en triunfo y que jamás renuncia a sus destinos.

“El verde es la esperanza que no se extingue jamás; el blanco la unidad que nos hermana y el rojo la memoria sagrada de quienes dieron todo por la patria”, añadió.

La titular del Ejecutivo federal, además, les pidió que cada vez que entonen el Himno Nacional, lo hagan con el pecho erguido y la voz firme, “porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza”, refirió.

El secretario de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la Bandera de México encarna un profundo significado, junto con el Himno y el Escudo Nacional, porque constituyen “los símbolos patrios que han significado un papel preponderante en el devenir histórico del país, fortaleciendo la identidad y la unidad de los mexicanos”.

La presidenta de México tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México (CDMX) y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, además de vía digital a 920 escoltas de secundarias y planteles de educación media superior en todos los estados.

Al tomarles protesta, Sheinbaum Pardo destacó que la Bandera de México simboliza independencia, honor, integridad del territorio y soberanía nacional. Les dijo:

“Alumnos, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, personal de tropa y marinería, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta Bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente su soberanía nacional. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta”, concluyó.