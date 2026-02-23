EdoMéx aplica más de 59 mil vacunas en templos religiosos

Melchor Ocampo, Méx.– Con la finalidad de reforzar la prevención de enfermedades y acercar los servicios de salud a la población mexiquense, en lo que va del año, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha realizado siete Jornadas Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos con la aplicación de 59 mil 516 dosis de diversos biológicos en 29 municipios.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, encabezó la Jornada más reciente en la Parroquia de Santa María de la Visitación, en Melchor Ocampo, donde subrayó que la vacuna contra el sarampión se privilegia a menores de 12 años, como lo señalan los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2026 del Gobierno de México.

Sostuvo que, gracias a los esfuerzos del Gobierno estatal, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a contagios por sarampión; explicó que el Estado de México se ubica actualmente en el lugar 16 en el país, con una tasa de contagios de 0.63 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 3.12.

La acción se realiza a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). Este domingo, se llevó a cabo en los municipios de Almoloya de Juárez, Metepec, Toluca, Cuautitlán y Melchor Ocampo.

La Secretaría de Salud informa que las sedes donde se llevan a cabo estas Jornadas se publican los jueves y viernes en las redes oficiales de la dependencia: Salud.Edomex en Facebook y @SaludEdomex en X.